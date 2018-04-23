В столице Казахстана создаётся IT-хаб

2018-04-23 14:12 | www.trend.az | 7

О создании собственной инновационной экосистемы рассказал в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, передаёт МИА «Казинформ».

«С учетом развитого человеческого потенциала, мы стремимся сформировать собственную инновационную экосистему. Проводится большая работа в этом направлений. По поручению Главы государства создается Астана IT-хаб. Мы создаем необходимые условия для привлечения молодых ІТ-специалистов. Это бесплатный офис, проживание, развитая техническая инфраструктура. На базе ІТ-хаба откроем школу программирования, где будут обучаться и работать ребята, будущие создатели инновационной стартап экосистемы нашей страны», - сказал Аскар Жумагалиев.

Как напомнил Аскар Жумагалиев, в феврале текущего года стартовали программы для молодых ребят и компаний, имеющих интересные идеи и ІТ-проекты.