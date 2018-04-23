Автомобили ГАЗ будут собирать в Гаджигабуле

2018-04-23 14:58 | www.apa.az | 7

«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, Россия) и ОАО «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.

Как сообщает АПА-Экономикс, подписание состоялось в рамках встречи министра экономики Шахина Мустафаева с министром экономического развития России Максимом Орешкиным в Баку. Автомобили будут собираться в Гаджигабульском промышленном парке.

Кроме того, был подписан меморандум между Северокавказским объединением курортов и горнолыжным курортом «Шахдаг».