Автомобили ГАЗ будут собирать в Гаджигабуле

2018-04-23 14:58 | www.apa.az | 7
«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, Россия) и ОАО «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.
Как сообщает АПА-Экономикс, подписание состоялось в рамках встречи министра экономики Шахина Мустафаева с министром экономического развития России Максимом Орешкиным в Баку. Автомобили будут собираться в Гаджигабульском промышленном парке.
Кроме того, был подписан меморандум между Северокавказским объединением курортов и горнолыжным курортом «Шахдаг».