Али Гасанов: «Отношение Госдепа к ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер»

2018-04-23 15:14 | www.apa.az | 7

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к претензиям в связи с Азербайджаном, нашедшим отражение в годовом отчете Государственного Департамента США по правам человека в мире в 2017 году.



Как сообщает АПА, по словам А.Гасанова, отчет показывает, что отношение Госдепа к общественно-политической, социально-экономической ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер.

Методология подготовка отчета построена по принципу конкретной констатации одного или нескольких фактов, в преподношении их в предвзятом виде и в соответствии с интересами некоторых политических кругов, получения соответствующего результата и обобщения по всей сфере. Такой подход, а также не указывание источников, как правило, ставит под сомнение прозрачность и объективность отчета, в котором ссылаются на каких-то «экспертов», «активистов», «представителей НПО».

Али Гасанов отметил, что все президентские выборы в Азербайджане, включая прошедшие в 2013 году, проходили в соответствии с международными стандартами, законодательством страны, в условиях демократии, справедливости и прозрачности, и отражали волю народа: «Этот факт нашел подтверждение в многочисленных зарубежных, международных заявлениях и отчетах.

Азербайджан – демократическое государство, в стране обеспечена независимая деятельность исполнительных и судебных органов в соответствии с нормами Конституции. Поэтому мы не принимаем предвзятых заявлений, основанных на сомнительных «фактах», принижающих авторитет отдельных государственных органов. Мы расцениваем их как субъективные суждения, не имеющие серьезное основание.

В Азербайджане обеспечены все демократические свободы - свобода слова и информации, свобода собраний, плюрализм. В стране свободно функционируют сотни СМИ. Число пользователей социальных сетей приближается к 3 миллионам, 80 % населения страны являются пользователями интернета. Сегодня в Азербайджане функционирует более 3 тысяч неправительственных организаций и своими инициативами, практическими шагами они способствуют развитию всех сфер общественной жизни. Так что утверждения в отчете об «ограничении» деятельности институтов гражданского общества вызывают сожаление.

Проведенные 11 апреля 2018 года в Азербайджане президентские выборы подтвердили, что избирательная культура в общественно-политической жизни Азербайджана находится на удовлетворительном уровне, эти выборы наглядно показали уровень участия партий в политических процессах. В Азербайджане так же, как в Европе и Америке, общество отторгает группы политических маргиналов, они начинают терять возможности для реализации своих амбиций. Это не является недостатком политической системы в Азербайджане, напротив, это значимое преимущество в обеспечении безопасности, стабильности, толерантности в жизни общества. К сожалению, в отчете Госдепа подобные вопросы также переворачиваются с ног на голову, что приводит к нежелательным результатам.

Что же касается «политзаключенных», «давления», «арестов» и других подобного рода утверждений, считаем, что в странах Запада таких фактов больше. Если Госдеп будет комментировать эти факты по той же методологии, то можно представить, к каким это приведет последствиям».