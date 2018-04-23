Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

2018-04-23 14:15 | www.oxu.az | 9

Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Гусейн написал поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его избрания президентом Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Ваше превосходительство. Очень рад передать Вам свои самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики.

Ваше избрание на такую высокую должность, как глава государства – не только свидетельство доверия к вам азербайджанского народа, но в то же время мандат, выданный вам во имя развития Азербайджанской Республики.

Пакистан и Азербайджан – не только стратегические партнеры, но и братские государства, имеющие древние культурные связи и общие обычия и традиции.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - устойчивого развития и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».