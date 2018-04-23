В Армении могут ввести ЧП

2018-04-23 14:35 | www.oxu.az | 8

Министр обороны Армении Виген Саркисян рассчитывает, что властям страны не придется вводить режим чрезвычайного положения в связи с массовыми акциями протеста в Ереване.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщают армянские СМИ.

«Наше желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников сводится к тому, чтобы необходимости в введении режима чрезвычайного положения не было: ни сейчас, ни в будущем», - сказал он, добавив при этом, что в законодательстве зафиксировано, что такая необходимость может возникнуть.

По его словам, армянское законодательство четко регулирует процедуры вовлечения армии при подобных ситуациях.

«Это возможно исключительно при режиме чрезвычайного положения и для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима», - сказал министр.

В Армении с 13 апреля проходят массовые акции против избрания Сержа Саргсяна премьером. С 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.