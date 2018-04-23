В Азербайджане будут собирать грузовики ГАЗ (версия 2)

2018-04-23 14:21 | www.trend.az | 8

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут осуществлять сборку малотоннажных грузовиков ГАЗ.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным в понедельник между ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Баку.

Документ был подписан на церемонии с участием министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и находящегося в Баку министра экономического развития России Максима Орешкина.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.

Также в рамках церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между горнолыжным курортом "Шахдаг" и объединением курортов Северного Кавказа.