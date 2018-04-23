Минобороны Армении пригрозило протестующим военным

2018-04-23 14:44 | www.oxu.az | 8

Минобороны Армении осудило участие группы военнослужащих миротворческой бригады в акции протеста в Ереване.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Спутник», об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

Согласно информации, в отношении военных, которые присоединились к акции протеста и самовольно оставили воинские части, будут приняты меры.

«К этим военнослужащим в установленном законом порядке будут применены самые жесткие меры ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописаны в Конституции, а также законах «О статусе военной службы и военнослужащего», «Об общественной службе» и «Об уставе внутренней службы в ВС Армении»», - говорится в заявлении Минобороны.

Действия военнослужащих рассматриваются, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы.