Евросоюз призвал США и Россию продлить действие договора об СНВ

2018-04-23 14:32 | www.trend.az | 7

Евросоюз призывает Россию и США продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и продолжить сокращение ядерных арсеналов, заявил спецпосланник ЕС по разоружению и нераспространению Ясек Билица, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020, передает РИА Новости.

"Мы призываем США и Россию продолжить действие нового СНВ и продолжить сокращение своих арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, размещенное и неразмещенное ядерное оружие", — сказал он.