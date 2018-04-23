Никол Пашинян на свободе, толпа встречает оппозиционера овациями

2018-04-23 15:35 | www.apa.az | 7

Несколько минут назад были освобождены депутат парламента Армении, возглавивший оппозиционное движение против премьерства Сержа Саркисяна, Никол Пашинян, и оппозиционные депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян. Толпа встречает лидеров оппозиции овациями.

Как сообщает АПА со ссылкой на aysor.am, они содержались в ереванском СИЗО.

Напомним, арестованный вчера Н.Пашинян руководит проходящими в Ереване акциями протеста. Акции против избрания Саркисяна премьером Армении начались 13 апреля. Арест трех депутатов парламента Армении от оппозиционного блока «Выход» – лидера инициативы «Мой шаг», главы партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, его соратников Арарата Мирзояна и Сасуна Микаэляна расширил масштаб акций.