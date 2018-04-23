Россия не будет вмешиваться в процессы в Армении - ОБНОВЛЕНО

2018-04-23 14:50 | www.oxu.az | 7

События в Армении являются ее внутренним делом.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видит ли Кремль угрозу дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов в стране.

«Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать», -заявил Песков.

Вместе с тем он отметил, что РФ внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

«Армения - наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения - это участник ЕврАзЭс. Поэтому для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», - сказал Песков.

На просьбу пояснить, в каком случае Москва готова вмешаться в ситуацию, он ответил вопросом: «Почему Москва должна вмешиваться?».

В ответ на уточняющий вопрос о том, что предпримет Россия, если, например, Армения запросит помощь, пресс-секретарь президента подчеркнул: «Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны».

14:08

Россия не будет вмешиваться во внутренние события в Армении.

Об этом, как передает Oxu.Az, заявил первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в интервью изданию «Говорит Москва».

По его словам, у России нет и не может быть планов такого рода.

«Россия в этой ситуации может выступать исключительно в роли наблюдателя», - сказал зампред думского комитета по делам СНГ.

Напомним, что в Армении уже 11-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек.

На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Али Мамедов

