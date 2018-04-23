Министр: На границе с Россией установят акцизный пост

2018-04-23 14:55 | www.oxu.az | 7

Минэкономики Азербайджана проводит большой объем работ для увеличения экспорта в предстоящие годы. В ближайшие пять лет планируется увеличить экспорт продукции в Россию впятеро.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

Он также заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 22%.

По словам министра, за отчетный период Азербайджан увеличил экспорт в Россию на 42%:

«В первом квартале этого года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 32%. За этот период экспорт из Азербайджана в Россию увеличился на 50%».

Он также затронул работы, проводимые для упрощения таможенно-пограничных процедур.

Было отмечено, что для оформления российских акцизных товаров за короткий срок было дано разрешение на создание акцизного поста на границе.

Л.А.

