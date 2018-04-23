Претензия о коррупции в отношении Азербайджана в ПАСЕ рухнула - ПОЗИЦИЯ

2018-04-23 15:55 | www.apa.az | 5

Независимое внешнее следственное бюро, которое расследует претензии о коррупции в ПАСЕ, в Страсбурге представило свой отчет Бюро Ассамблеи.

Следственный орган не нашел никаких фактов о претензиях о коррупции против Азербайджана и пришел к выводу, что требования нейтралитета депутатов ПАСЕ в деятельности нашей страны, связанные с ПАСЕ, не были нарушены.

За последние два года определенные круги, распространявшие и поддерживающие фальшивые обвинения в адрес Азербайджана, в частности со стороны НПО и медиа-групп, финансируемых Соросом, появлялись в западноевропейских СМИ с надутыми заголовками, что парализовало нормальную работу ПАСЕ.

Неоднократные и несерьезные заявления в последние годы серьезно повредили и так непопулярной международной репутации ПАСЕ, но теперь ясно, что утверждения являются безосновательными, фиктивными и предвзятыми.

Следственные органы подтвердили, что все отчеты ПАСЕ с 2008 года, связанные с Азербайджаном, в том числе все доклады Наблюдательных миссий по выборам, доклад Штрассера 2013 года о «политзаключенных», превратившиеся в объект обсуждений силовых центров и анти-азербайджанских сил, не примирившиеся со своим поражением, принимались без давления на нейтралитет депутатов. Таким образом, эти доклады и их политическое содержание остаются полностью в силе.

Хотя следственный орган в начале доклада неоднократно дублировал предыдущие утверждения некоторых предвзятых НПО, он не смог представить никаких всесторонних доказательств после тщательного расследования. Их, разумеется, было невозможно реализовать, но, с другой стороны, они не смогли выполнить очень ожидаемые моменты врагов Азербайджана.

В то же время я сожалею о том, что Следственный орган обратил все внимание на Азербайджан, но он прокомментировал только одну страницу 200-страничного доклада о подобных утверждениях против остальных шести членов. Этот отчет не служит объективности и нейтральности.

И, наконец, это ненужное шоу, нацеленное на то, чтобы ударить по имиджу Азербайджана на международной арене, привело к расходованию 200 000 евро налогоплательщиков в качестве расходов на расследование в период, когда ПАСЕ испытывает серьезные бюджетные проблемы.

Я считаю, что когда Европа страдает от таких серьезных проблем, как миграция, общая безопасность и бюджетные вопросы, ПАСЕ должна решать эти важные проблемы а не угрожать моей стране клеветой.

Эльхан Сулейманов