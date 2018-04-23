Новый министр сельского хозяйства обнародовал основные принципы деятельности

2018-04-23 15:58 | www.apa.az | 5

Недавно назначенный министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, выступая во время своего представления коллективу министерства, обнародовал три основных принципа деятельности ведомства.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, он отметил, что основные принципы деятельности ведомства будут построены на грамотном и эффективном управлении, на близости к селянам и фермерам, а также на применении инноваций (прозрачность, эффективность, отчетность). И.Керимов подчеркнул, что планируются исследования проблем фермеров, нахождения путей их решения, осуществление мероприятий по расширению применения проекта «Электронное сельское хозяйство».

Отметим, что 21 апреля согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Инам Керимов был назначен министром сельского хозяйства.