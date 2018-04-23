AZAL будет летать в шесть городов Саудовской Аравии

2018-04-23 15:08 | www.oxu.az | 5

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» планирует выполнять из Баку полеты еще в четыре города Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az, в настоящее время ведутся переговоры с партнерами из Саудовской Аравии на выполнение с 15 мая регулярных рейсов в аэропорты Медины, Джидды (с 18 мая), Гассима (с 15 июня) и Хаиля (с 1 июля).

Отметим, что авиакомпания AZAL уже достигла договоренности о выполнении рейсов с 15 июня в такие города Саудовской Аравии, как Эд-Даммам и Эр-Рияд.

Тем самым, число городов Саудовской Аравии, в которые будут выполняться перелеты Национальным авиаперевозчиком Азербайджана, будет доведено до шести.

Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

При поступлении в продажу авиабилетов об этом будет предоставлена дополнительная информация.

Для получения подробной информации обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az