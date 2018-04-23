Избивший ребенка в России оказался азербайджанцем - ВИДЕО

2018-04-23 15:13 | www.oxu.az | 5

Стали известны некоторые подробности жестокого избиения 4-летней падчерицы отчимом.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Запад24».

В Красноярске 20-летний местный житель, уроженец Азербайджана, на протяжении двух дней шнуром от зарядки и ремнем от мужских брюк жестоко избивал младшую из дочерей сожительницы, с которой проживал в квартире экс-супруга возлюбленной.

Именно младшую из падчериц отчим сразу невзлюбил. Он попросил падчериц посчитать до пяти, 6-летняя с заданием справилась, у 4-летней не получилось. Агрессия у мужчины вспыхнула мгновенно. Закончилось все зверским избиением малолетней, причем на глазах у собственной матери. Об этом стало известно в ходе допроса злоумышленника, где он сам признался, что бил девочку, а мать все видела.



Одну из комнат бывший муж женщины сдавал мужчине, который и вызвал медиков, когда увидел жуткое состояние ребенка: у нее открылась рвота и поднялась температура. Малышку экстренно госпитализировали.



В настоящее время состояние здоровья девочки стабилизируется, она получает необходимое лечение и медикаменты.

Как сообщают российские СМИ, подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание малолетнего» УК РФ.

Али Мамедов

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