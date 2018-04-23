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Азербайджан вошел в Региональное объединение органов по регулированию энерговопросов

2018-04-23 15:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана избрано ассоциативным членом Регионального объединения органов по регулированию энергетических вопросов (ERRA), сообщает министерство энергетики Азербайджана в понедельник.

Решение было принято сегодня на заседании ERRA. Азербайджан на заседании представлял председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.

В настоящее время в состав ERRA входят 30 действительных и семь ассоциативных членов из Европы, Азии, Ближнего Востока, а также США. Региональное объединение создано при финансовой поддержки USAID.

Агентство по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана создано указом Президента Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года.

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