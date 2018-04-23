В ближайшее время будет доставлена еще одна партия вагонов для бакинского метро

2018-04-23 15:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Еще один новый поезд для метрополитена будет доставлен в Баку в следующем месяце.

Об этом в понедельник на презентации нового доставленного в Баку поезда сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, новый поезд состоит из пяти вагонов.

«В феврале прошлого года с российской компанией «Метровагонмаш» было подписано соглашение о закупке двух новых поездов. Как вы знаете, один поезд уже доставлен в Баку, следующий доставят в мае», - сказал глава пресс-службы.

Пашаев отметил, что в каждом вагоне поезда есть переход для пассажиров.

«Поезд оснащен последними технологиями», - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы ЗАО добавил, что вместимость новых поездов больше по сравнению с другими поездами.

Пашаев также сказал, что ЗАО «Бакинский метрополитен» ускорило строительные работы по фиолетовой линии станции.