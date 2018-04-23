Никол Пашинян сообщил о встрече с вице-премьером Армении

2018-04-23 16:02 | www.apa.az | 6

Освобожденный сегодня из-под стражи лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в понедельник встречался в СИЗО с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Он пришел в мою камеру, и сегодня вечером мы об этом поговорим. Я предлагаю взять паузу пару часов, чтобы посмотреть, как развиваются события», - сказал Пашинян журналистам.



Пашинян сообщил журналистам, что освобождены также двое задержанных накануне вместе с ним депутатов, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.



Ранее первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности лидеров акций протеста Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

Акции против избрания Саркисяна премьером Армении начались 13 апреля. Саркисян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саркисяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Вчера прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саркисяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него.



Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата - Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были задержаны.