Кремль: «События в Армении - внутреннее дело страны‍»

2018-04-23 16:02 | www.apa.az | 6

«В Кремле считают внутриполитические события в Армении ее внутренним делом».



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Вместе с тем Песков отметил, что Россия внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал пресс-секретарь президента.





На вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или в целом о распоряжениях, адресованных российским военным в Армении, пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться в Минобороны.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, обращался или нет Ереван к Москве за консультациями: «По линии Кремля ничего не могу вам сказать. Как вам известно, некоторое время назад президент находился в контакте с армянским коллегой. Он поздравил его с избранием, однако точно не могу сказать, были или не были какие-либо консультации».

На вопрос, в каком случае Москва может вмешаться в ситуацию в Ереване, пресс-секретарь Путина ответил так: «Почему Москва должна вмешиваться?».

Отметим, акции против избрания Сержа Саркисяна премьером Армении начались 13 апреля. Саркисян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саркисяна главой Кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саркисяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.



