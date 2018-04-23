Армянская делегация в ПАСЕ вынужденно возвращается в Ереван

2018-04-23 15:19 | www.oxu.az | 7

Армянская делегация в ПАСЕ возвращается в Ереван.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.am, об этом сообщил член делегации, представитель фракции РПА Самвел Фарманян.

Он сообщил, что члены делегации из РПА уже прибыли в Ереван, сейчас возвращаются также представители фракции «Царукян».

Член фракции «Царукян» Наира Зограбян сообщила, что они уже в аэропорту Страсбурга и готовятся к вылету.

Согласно информации, собирается вылететь также депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян.

Отметим, что в Страсбурге сегодня начинается сессия ПАСЕ. Армянская делегация намеревалась принять участие в сессии.

Напомним, что в Армении 11-ий день проходят акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна.

Задержаны трое депутатов парламента Армении от оппозиционного блока «Выход» – организатор массовых протестов против премьерства Сержа Саргсяна, лидер инициативы «Мой шаг», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, его соратники Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.