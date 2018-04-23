Депутат: Профессионалов почти нет

2018-04-23 15:24 | www.oxu.az | 8

В Азербайджане мало профессиональных бухгалтеров.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник сказал депутат Вахид Ахмедов на очередном заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он заявил, что в стране имелась и имеется проблема с бухгалтерами и главными бухгалтерами:

«У нас профессионалов почти нет, их можно пересчитать по пальцам. Поэтому сейчас неправильно усложнять жизнь бухгалтерам. В будущем это создаст серьезные проблемы предпринимателям.

Раньше считалось, что если бухгалтер может прочитать баланс, то он профессионал. Но сейчас другие времена, и потребности изменились. Мы нуждаемся в новых профессионалах».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

