Президент Азербайджана выразил соболезнование афганскому коллеге

2018-04-23 16:12 | www.apa.az | 8
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.
Как сообщает АПА, в письме говорится:
«Уважаемый господин президент, Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул.
Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение самым жестким образом решительной и последовательной борьбы с терроризмом.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым.
Аллах рехмет элясин!»