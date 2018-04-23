Бывший генерал МНБ получила условное наказание, 2 человека отпущены на свободу

2018-04-23 16:17 | www.apa.az | 7

Сегодня завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает АПА, в здании Сабунчинского районного суда под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова был зачитан приговор.

Согласно приговору, Субахир Гурбанов лишен свободы на 14 лет, Теймур Гулиев – на 12, Физули Алиев – на 14, Заур Мамедов – 10 лет 6 месяцев, Натиг Алиев - 10 лет 6 месяцев, Анар Ширалиев – 3 года, Эшгин Алиев – 3 года.

Фархад Атаев и Эльшад Азизов приговорены к 3 годам лишения свободы условно и отпущены на свободы в зале суда.

Генерал Натаван Мирватова также приговорена к условному сроку наказания с испытательным сроком 5 лет.

Отметим, прокурор запросил у суда 16 лет лишения свободы для Субахира Гурбанова и Теймура Гулиева, 12 – для Натаван Мирватовой.

Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы для Физули Алиева, 14 лет – для Натига Алиева, 13 лет - для Заура Мамедова, 7 лет – для Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, 8 лет – для Эльшада Азизова.

Начальники главных управлений и управлений упраздненного МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирватова, а также должностные сотрудники МНБ Физули Алиев, Заур Мамедов, Намиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4. (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2. (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1., 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 320.1, 320.2 (подделка официальных документов), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) УК АР.