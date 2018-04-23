Никол Пашинян выпущен на свободу

2018-04-23 15:28 | www.oxu.az | 8

Ереванская полиция освободила лидера армянской оппозиции, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, таковы результаты переговоров с первым вице-премьером Кареном Карапетяном.

«Логика наших действий не изменилась. Вечером состоится митинг на площади Республики. До этого мне нужно ознакомиться с текущей ситуацией. После этого приму решение. На данный момент столько», - сказал Пашинян журналистам.

oн отметил, что все задержанные сторонники движения должны выйти на свободу.

На вопрос о том, какие договоренности были достигнуты с Карапетяном, он сказал, что расскажет на митинге.

Вместе с Пашиняном были освобождены два других депутата парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Напомним, парламентариев подвергли приводу накануне во время разгона полицией протестного шествия в Ереване. О намерении попросить Генпрокуратуру отозвать ходатайство об аресте Пашиняна полтора часа назад заявил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

А.Мамедов

