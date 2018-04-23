Узбекистан и Туркменистан намерены довести взаимный товарооборот до $500 млн

2018-04-23 16:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президенты Узбекистана и Туркменистана провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Согласно информации, основное внимание было уделено развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Нас радуют результаты в сфере торговли. В первом квартале текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 55 процентов. Наши прошлогодние договоренности начали давать результаты. Теперь важно сохранить и нарастить эту динамику», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь отметил, что Туркменистан и Узбекистан – миролюбивые страны, добрые соседи, которых поддерживают друг друга, как в двусторонних связях, так и на международном уровне.

Обсуждены вопросы создания благоприятных условий для товаропроизводителей двух стран, укрепления кооперации промышленных предприятий и развития межрегиональных связей. Указано на наличие возможностей для доведения объема товарооборота до 500 миллионов долларов к 2020 году.

Для достижения этих целей необходимо максимально использовать потенциал Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, говорится в сообщении.