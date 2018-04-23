Турция направила ноту протеста Германии

2018-04-23 16:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция направила ноту протеста МИД Германии в связи с запретом на проведения акций, направленных на поддержку правительства Турции перед досрочными парламентскими и президентскими выборами, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что нота протеста отправлена сегодня.

Отметим, что сообщалось что, Нидерланды, Австрия и Германия запретили проведение акций в знак поддержки правительства Турции перед досрочными парламентскими и президентскими выборами.

Ранее, президент Турции заявил, что начнет европейское турне, где проведет встречу с представителями турецкой диаспоры.

Отметим, что в марте 2017 года правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить Роттердам для участия в митинге турецкой общины накануне референдума в Турции.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.