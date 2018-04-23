Серж Саркисян подал в отставку

2018-04-23 16:21 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «news.am», премьер-министр Армении Серж Саркисян заявил об отставке. Он сказал:

«Дорогие соотечественники, обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения, старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам.

Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом «Откажи Сержу» и тем, кто с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг. Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром и тем, кто обеспечивает общественную безопасность.

Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию. Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям.

Обращаюсь в последний раз как руководитель страны.

Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование.

Мира, гармонии и логики нашей стране. Благодарю».