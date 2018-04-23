Армянские солдаты массово покидают части - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2018-04-23 15:29 | www.oxu.az | 7

В СМИ появились кадры, отражающие, как солдаты массово покидают воинские части в Армении, передает Oxu.Az.

15:04

В некоторых армянских СМИ появились новые кадры столкновений полиции с протестующими в Ереване, передает Oxu.Az.

К протестующим студентам в Ереване присоединилась группа военных. С ними также офицер в звании подполковника, который в руках несет армянский флаг. Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

12:15

Студенты Ереванского государственного университета 23 апреля начали акцию протеста.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, они с утра бойкотировали занятия и собрались у здания главного корпуса ЕГУ. Студенты скандируют «Преподаватель, присоединяйся».

Отметим, что сейчас акции протеста проходят в разных частях столицы Армении, в том числе на проспекте Баграмяна, улице Орбели, в районе Ачапняк. А одна группа демонстрантов перекрыла перекресток улиц Корюна и Терьяна.

Напомним, что ранее в Армении были задержаны трое депутатов парламента от оппозиционного блока «Выход» – организатор массовых протестов против премьерства Сержа Саргсяна, лидер инициативы «Мой шаг», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, его соратники Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Протестующие требуют их немедленного освобождения и отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, проведения досрочных парламентских выборов.