Новых министров представляют коллективам - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-23 15:32 | www.oxu.az | 7

Новый министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев представлен коллективу Министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Oxu.Az, министра Сахиля Бабаева коллективу представил глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Отметим, что 21 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, Сахиль Бабаев назначен на должность министра труда и социальной защиты населения.

14:58

Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил нового министра сельского хозяйства Инама Керимова коллективу.

Как передает Oxu.Az, Р.Мехтиев дал подробную информацию о биографии И.Керимова, подчеркнув, что он сыграл важную роль в развитии ненефтяного сектора экономики страны, в частности сельского хозяйства.

Министр выразил главе государства признательность за оказанное ему высокое доверие и пообещал достойно выполнять возложенные на него задачи.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 21 апреля 2018 года Инам Имдад оглы Керимов был назначен министром сельского хозяйства республики.