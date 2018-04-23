AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Новых министров представляют коллективам - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-23 15:32 | www.oxu.az | 7

Новый министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев представлен коллективу Министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Oxu.Az, министра Сахиля Бабаева коллективу представил глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Отметим, что 21 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, Сахиль Бабаев назначен на должность министра труда и социальной защиты населения.

14:58

Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил нового министра сельского хозяйства Инама Керимова коллективу. 

Как передает Oxu.Az, Р.Мехтиев дал подробную информацию о биографии И.Керимова, подчеркнув, что он сыграл важную роль в развитии ненефтяного сектора экономики страны, в частности сельского хозяйства.

Министр выразил главе государства признательность за оказанное ему высокое доверие и пообещал достойно выполнять возложенные на него задачи.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 21 апреля 2018 года Инам Имдад оглы Керимов был назначен министром сельского хозяйства республики.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər