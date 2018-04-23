Азербайджанская актриса будет учиться у Александра Калягина

2018-04-23 16:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Молодая азербайджанская актриса, артистка Государственного театра юного зрителя Сабина Мамедова примет участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ), сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

XII Международная летняя театральная школа СТД РФ пройдет с 2 по 28 июня 2018 года в Москве. Двенадцать лет Союз театральных деятелей проводит этот масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства. В школе за годы ее существования приняли участие более 1000 молодых актеров из 50 стран и более 100 российских городов. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира. Участниками школы стали актеры из около 40 городов России. Из Азербайджана в Школу приглашена актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Сабина Мамедова.

Все это время у руля проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель – председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Педагогический состав Школы – это ведущие специалисты из лучших вузов России. В рамках единого образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и уличного перфоманса.