На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-24 00:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления, генеральный директор «Yapı Kredi Банк Азербайджан» Дженк Юксель поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От имени «Yapı Kredi Банк Азербайджан» поздравляем Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Благодаря Вашим неустанным усилиям, дальновидности и проводимой Вами политике Азербайджан достиг успехов в социально-экономической сфере, государственном строительстве и на международной арене.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому азербайджанскому народу – благополучия», - говорится в поздравлении.

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коиширо Мацуура поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы подчеркнуть Ваши большие усилия по укреплению искренних двусторонних связей между Азербайджаном и Японией.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, направленной на дальнейшее развитие Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Председатель Турецко-азербайджанского центра стратегических исследований Тарган Экиз поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента братской Азербайджанской Республики.

Уверен, что еще больше укрепляя экономическую мощь, независимость Азербайджана, Вы завоюете для страны новые успехи», - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ( ИСЕСКО) Абдулазиз Осман аль-Тувейджри поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Для меня честь поздравить Вас с невиданными успехами, достигнутыми Вами в Вашей прекрасной стране. Прошу Всемогущего Аллаха ниспослать Вам еще больших успехов на высшем государственном посту для претворения в жизнь желаний Вашего народа о дальнейшем прогрессе.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высоком почтении», - говорится в поздравлении.

Председатель Правления Союза предпринимателей Азербайджана и Турции Джамал Янгын поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Присоединяясь к большому чувству гордости и радости и к настоящей праздничной атмосфере, которые переживает весь азербайджанский народ по случаю Вашей убедительной победы на состоявшихся 11 апреля президентских выборах, сердечно поздравляем Вас, желаем еще более грандиозных успехов и побед во имя независимости, прогресса и развития Азербайджана.

Поддерживаем политику уверенного продвижения путем модернизации экономики и социальной сферы Азербайджанской Республики под Вашим руководством, просим Великого Аллаха ниспослать Вам успехов на этом пути.

В Азербайджане, который благодаря Вашей самоотверженности и мастерству стал символом стабильности и прогресса, единство народа и власти с каждым днем укрепляется, повышаются социальная защита и материальное благосостояние граждан, они с уверенностью встречают будущее. Вызывает гордость то, что в результате экономического развития страны Вооруженные силы Азербайджана заняли достойное место в ряду сильнейших армий мира. Эти успехи еще больше повышают веру в то, что наши земли будут полностью освобождены от оккупации, и что день, когда флаг Азербайджана будет развеваться над Карабахом, совсем не далек. Все это вызывает чувство гордости в каждом из нас, приносит Вам глубокое уважение и безграничную всенародную любовь.

Вы внесли особый вклад в развитие носящих характер стратегического партнерства традиционных отношений дружбы, братства и добрососедства между Азербайджаном и Турцией. Как Союз предпринимателей Азербайджана и Турции хотим заверить Вас в том, что мы всегда будем прилагать усилия для осуществления этой политики.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаем Вам признательность за поддержку деятельности нашей организации.

Сердечно поздравляем Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, Вашей семье – счастья, благополучия, покорения всех вершин во имя светлого будущего нашей Родины», - говорится в поздравлении.

Директор Школы созидания города Междуреченск России Сергей Михайлов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляем Вас с убедительной победой на президентских выборах. Желаем успехов и процветания Азербайджану», - говорится в поздравлении.

Король бельгийцев Филипп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики, желаю успехов на высшем государственном посту.

Передаю самые добрые пожелания укрепления уз дружбы, соединяющих наши страны, благосостояния Азербайджана и счастья всех Ваших соотечественников», - говорится в поздравлении.

Президент Индии Рам Натх Ковинд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

От имени народа Индии и от себя лично рад поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Дружественные отношения между Индией и Азербайджаном основаны на тесных исторических связях и двустороннем сотрудничестве, развивающемся во многих сферах. Уверен, что наши совместные усилия еще более укрепят связи между нашими странами и расширят сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности во имя благополучия и прогресса дружественного азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении.

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Позвольте мне от себя лично и от коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова поздравить Вас по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Убедительнейшая победа на президентских выборах – свидетельство Вашего высокого авторитета как государственного деятеля и политика, пользующегося заслуженным уважением среди населения Азербайджанской Республики и на международной арене. Уверен, что созидательный потенциал, накопленный Вами, на новом этапе позволит приумножить достигнутые ранее результаты и реализовать масштабные проекты на пути дальнейшего политического и социально-экономического развития вверенного Вам государства.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю надежду на сохранение и укрепление тесных отношений Азербайджанской Республики с Московским университетом. Филиал МГУ в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, здоровья и успехов на Вашем ответственном посту, а народу Азербайджанской Республики – благополучия и процветания», - говорится в поздравлении.

Директор лицея Ататюрка тюркского мира Хусейн Демирель поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам здоровья и благополучия. Пусть новый президентский срок будет очень успешным для Вас, Вашей семьи, Азербайджана и всего тюркского мира!» - говорится в поздравлении.

Председатель Общественной организации «Пермская азербайджанская национально-культурная автономия» Российской Федерации Чингиз Исаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Общественной организации «Пермская азербайджанская национально-культурная автономия» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашей мудрой политике и усилиям Азербайджанская Республика с каждым днем развивается, завоевывает все новые и новые успехи в социальной, экономической и религиозно-духовной сферах. Вы успешно проводите важные государственные реформы, отвечающие будущим интересам Азербайджана. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление российско-азербайджанских связей.

Выражаем Вам особую признательность за внимание и поддержку развития дружественных отношений и делового партнерства между Азербайджанской Республикой и областями Российской Федерации.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в высшей государственной деятельности», - говорится в поздравлении.

Мэр Марнеульского муниципалитета Грузии Teмур Aбaзoв поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Президент.

От имени жителей Марнеули и от себя лично сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Думаю, что своим выбором азербайджанский народ сделал еще один значимый шаг к развитию. Конечно, это поддержка благополучию и развитию страны.

Уверен, что Ваша дальнейшая деятельность будет служить развитию исторически сформировавшихся традиционных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном и благополучию наших народов.

Хотел бы также отметить, что у меня особые связи с Азербайджанской Республикой. Так, выполняя официальную миссию правительства Грузии, я несколько лет работал в Азербайджане. Именно по этой причине я с большим интересом наблюдаю за важными процессами, продолжающими в Вашей стране.

Господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас с блестящей победой, желаю новых успехов в высшей государственной деятельности», - говорится в поздравлении.

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Китае Давид Апциаури поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Дорогой Ильхам Гейдарович.

Сердечно и искренне поздравляю с избранием на пост Президента Азербайджана.

Азербайджанский народ наглядно продемонстрировал огромное доверие и глубокое уважение к Вам и к тому курсу, который проводит руководство Азербайджана во внутренней и внешней политике.

Рад, что традиции, заложенные Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, Вы и Ваша семья так достойно и красиво продолжаете.

Рад, что в Китае, где мне приходится работать в настоящее время, авторитет и имидж Азербайджана неуклонно растет.

Всегда тепло вспоминаю наши студенческие годы, остались приятные воспоминания от дружеских встреч на разных этапах жизни.

Хотел еще раз поблагодарить Вас за Ваше постоянное внимание и неоценимую поддержку.

Желаю Вам и Вашей красивой и талантливой семье крепкого здоровья, счастья и больших успехов на благо братского Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство, господин Президент.

Дорогой Ильхам Гейдарович.

Поздравляю Вас с высочайшим уровнем доверия своего народа. Род Алиевых, Президент Ильхам Алиев – это важные символы азербайджанского народа. Вы - яркий пример компетентности, стойкости, воли и достоинства для всех азербайджанцев, для друзей Азербайджана.

Удачи и благополучия Вам, Вашей семье и всему азербайджанскому народу», - говорится в поздравлении.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с избранием вновь Президентом Азербайджанской Республики.

Уверена, что Ваша деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики и далее будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Азербайджана, повышению уровня и качества жизни граждан, достойному участию страны в международном сообществе и укреплению связей между нашими государствами, основанных на чувствах взаимоуважения и добрососедства.

Рассчитываем, что многоплановое российско-азербайджанское сотрудничество, в том числе на парламентском уровне, будет успешно расширяться в интересах и на благо наших дружественных стран и народов», - говорится в поздравлении.

Бывший министр энергетики и природных ресурсов и бывший заместитель премьер-министра Турции Джумхур Эрсумер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Блестящая победа, завоеванная Вами на президентских выборах 11 апреля, свидетельствует не только о любви и уважении, которые питает к Вам азербайджанский народ, но и его большой поддержке.

Я с большой радостью и гордостью наблюдаю за тем, как Вы, продолжая политику Вашего отца, моего уважаемого друга Гейдара Алиева, подняли вверенное Вам знамя на высоту, проводимой политикой и осуществляемыми гигантскими проектами в условиях доверия и стабильности возвысили Азербайджан до уровня развитых стран.

Еще раз поздравляю Вас, желаю, чтобы предстоящий новый период принес Вам, Вашей семье и всему братскому азербайджанскому народу здоровье, счастье, успехи, выражаю глубокое почтение», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.