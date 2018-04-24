В Торонто при наезде фургона на пешеходов погибли 9 человек, 16 ранены- ОБНОВЛЕНО-2

2018-04-24 00:50 | www.apa.az | 6

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек, ещё 16 получили ранения.

Как передает АПА, об этом сообщает CTV Toronto со ссылкой на полицию.

Власти Канады пока не называют наезд на людей в Торонто терактом

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23:38

Пять человек погибли в Торонто в понедельник в результате наезда микроавтобуса на пешеходов.

Как передает АПА, об этом сообщает BNL News.

Ранее стало известно, что водитель фургона был задержан полицией после того, как скрылся с места инцидента.

Всего, по данным полиции, в ДТП участвовали от 8 до 10 человек.

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23:05

Водитель микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители полиции телеканалу CBC.

О мотивах его поступка пока ничего не сообщается. На месте ЧП находится много машин скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили.

Ранее сообщалось, что белый микроавтобус наехал на пешеходов углу Йонг-стрит и Финч авеню. В результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек.

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22:04

Микроавтобус наехал на пешеходов в канадском Торонто, пострадали до 10 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным пострадали до 10 человек.

Район происшествия перекрыт, уточнили в полиции.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".