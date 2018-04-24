Теракт рассматривается как основная версия происшествия в Торонто

2018-04-24 02:40 | www.apa.az | 6

Cледствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в Торонто, где девять человек погибли при наезде фургона на прохожих.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах.

По его данным, пока нет никаких оснований полагать, что инцидент был простым ДТП.

ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются. Погибли девять человек, 16 были ранены.