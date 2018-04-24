Врачи назвали 5 самых опасных для сердца лекарств

2018-04-24 01:10 | www.oxu.az | 5

Биологи из Тайваня провели исследования пяти наиболее популярных во всем мире обезболивающих.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на mir-press.com.

Результаты удивили и напугали самих исследователей: все препараты значительно повышают риск сердечного приступа или инсульта даже у тех, кто никогда не испытывал подобных проблем.

В исследовании приняло участие более 56 тысяч людей у которых иногда наблюдалось повышенное давление.

Эксперты досконально изучили влияние каждого из «большой» пятерки препаратов — ибупрофена, диклофенака, напроксена, целекоксиба и мефаминовой кислоты.

Оказалось, что ибупрофен приводит к 1 сердечному приступу на 305 человек, а целекоксиб вызывает аналогичный исход уже 1 из 105 человек.

Статистика показала, что употребление диклофенака приводит к инсульту или сердечному приступу в 1 случае из 245. Для напроксена показатели оказались чуть выше — серьезные проблемы со здоровьем испытывает 1 человек из 214.

Мефаминовая кислота оказалась самым безопасным (из наиболее распространенных) обезболивающих. Сердечный приступ или инсульт подстерегает «всего лишь» 1 человека из 394.

А.Б.

