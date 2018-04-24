Страны G7 могут ввести новые санкции против России

2018-04-24 04:09 | www.apa.az | 5

Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Они отметили, что "семерка" полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность "в пределах ее международно признанных границ". Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в "семерке", 8-9 июня она примет саммит G7.