AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Копы использовали палец мертвеца для разблокировки телефона

2018-04-24 01:44 | www.oxu.az | 4

Два сотрудника полицейского управления Ларго из Флориды прибыли в морг и попросили осмотреть тело человека, убитого в прошлом месяце.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС,  они попытались разблокировать мобильный телефон покойного с помощью его безжизненного пальца. 

Полицейские не смогли открыть телефон, принадлежащий 30-летнему Линусу Филлипу (Linus Phillip). 

Полиция хотела изучить телефон в рамках расследования смерти Филлипа, а также отдельного расследования, связанного с наркотиками.

Согласно сообщению, полицейский из Ларго расстрелял Филиппа после того, как попытался уклониться от ареста и пытался сбить полицейского своей машиной. 

А.Б.
 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər