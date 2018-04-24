Исследователи создали роботов из бумаги на 3D-принтере

2018-04-24 02:11 | www.oxu.az | 6

Группа инженеров из Университета Карнеги – Меллона научилась при помощи 3D-принтера создавать из бумаги роботов, приводимых в движение электричеством.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на N+1, суть разработанной исследователями технологии состоит в том, что 3D-принтер печатает на нужных частях листа обычной офисной бумаги дорожки из полимера полилактида с добавлением графена, которые нагреваются и расширяются при пропускании через них тока и заставляют всю конструкцию изгибаться заданным образом.

Для создания простых роботов разработчики написали специальную программу, в которой пользователь может сконструировать робота и, управляя расположением проводящих дорожек на бумаге, задать его движения, проверив их правильность с помощью симулятора.

Затем модель отправляется на FDM-принтер, наносящий полимерные дорожки на обычную бумагу, а после завершения печати робота нужно вырезать из листа.

Судя по короткому демонстрационному видеоролику, технология также может быть применения для печати датчиков прикосновения, а если они будут обладать достаточной длиной, то их можно будет использовать и как слайдер.

А.Б.

