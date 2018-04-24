Найдено похищенное сердце королевы Анны Бретонской

2018-04-24 03:00 | www.oxu.az | 8

Французская полиция арестовала двух человек, которые неделю тому назад похитили ценную реликвию из Археологического музея в городе Нант на западе страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rg.ru, речь идет о шедевре ювелирного искусства XVI века - золотом ковчеге с останками сердца королевы Анны Бретонской.

Она была супругой двух французских королей - Карла VIII и Людовика XII и была похоронена после смерти в 1514 году в королевской усыпальнице - соборе Сен-Дени рядом с Парижем.

Сердце Анны Бретонской хранилось сначала в золотом сосуде в семейной гробнице в Бретани, откуда происходила родом, а затем помещено в реликварий овальной формы, сделанный из тонко выделанного золота и увенчанный короной из лилий и клевера.

Реликвию удалось спасти во время Французской революции, и, начиная с 1886 года, она хранилась в Археологическом музее Нанта.

Вместе с ковчегом из музея были похищены старинные монеты и золотая индуистская статуэтка. Все эти предметы также были обнаружены полицией.

Грабителями 22 и 23 лет предъявлены обвинения в создании преступной группировки и краже предметов, имеющих культурную и историческую ценность.

А.Б.

