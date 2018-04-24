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Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

2018-04-24 01:05 | www.trend.az | 6

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2017-2018, передает Интерфакс со ссылкой на французское издание France Football.

Как сообщается, Месси заработал в текущем сезоне 126 млн евро. Показатель включает в себя зарплату по контракту, а также премии и доходы от рекламы.

В этом сезоне Месси уже выиграл с командой Кубок короля Испании и практически гарантировал себе победу в чемпионате страны. Однако "Барса" выбыла из самого престижного клубного турнира Европы, Лиги чемпионов, внезапно уступив по сумме двух матчей итальянской "Роме".

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