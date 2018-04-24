Мэттис считает, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном будет продуктивной

2018-04-24 01:25 | www.trend.az | 8

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет продуктивной, передает РИА Новости.

"Сейчас я думаю, что есть много причин для оптимизма и что переговоры будут продуктивными", — сказал Мэттис на встрече с министром обороны Таиланда.

КНДР 21 апреля провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны.