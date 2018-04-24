В Канаде заявили, что не будут повышать меры безопасности в связи с инцидентом в Торонто

2018-04-24 02:06 | www.trend.az | 8

Правительство Канады не будет принимать дополнительные меры безопасности в связи с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Об этом в понедельник сообщил министр общественной безопасности и гражданской защиты страны Ральф Гудейл, передает ТАСС.

"В настоящее время нет информации, из-за которой мы могли бы изменить текущий уровень угрозы безопасности", - сказал он. Соответствующий индикатор стоит в положении "средний" с 22 октября 2014 года, когда в Оттаве было совершено нападение исламиста на национальный парламент.

Инцидент с наездом произошел в понедельник около 13:30 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто, когда белый фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются. В результате погибли девять человек, 16 были ранены.