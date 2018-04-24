США строят в Нигере новую военную базу

2018-04-24 02:20 | www.trend.az | 7

США по заказу правительства Нигера строят на севере страны новую военную базу, на которой разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты, открытие базы состоится в начале 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на издание Military Times.

"Ожидается, что военно-воздушная база 201 Нигера (Niger Air Base 201) начнет функционировать в начале следующего года. На базе, которая расположится в нескольких милях от города Агадес и строится по запросу правительства Нигера, разместятся истребители и беспилотники типа MQ-9, перемещенные из столицы", — пишет издание.

Уточняется, что беспилотники будут "оснащены средствами слежения и нанесения ударов" и "смогут достигать ряд стран Западной и Северной Африки". Предполагается, что беспилотники будут использовать для ударов по различным группам боевиков, примкнувшим к террористическим организациям "Аль-Каида" и ИГ, которые действуют в странах Сахельского региона, в том числе по району озера Чад, где оперирует группировка "Боко Харам".

Источники издания не уточнили, сколько беспилотников разместят на базе, а также прибудет ли в регион дополнительный контингент американских ВС.