Жертвами наезда микроавтобуса в Торонто стали десять человек (Обновлено)

2018-04-24 04:30 | www.trend.az | 4

04:30 (GMT+4) Жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто стали 10 человек, еще 15 получили ранения, заявил глава местной полиции Марк Саундерс, передает РИА Новости со ссылкой на телеканала CTV.

00:54 (GMT+4) По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения", — сказал он на пресс-конференции.

Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

00:29 (GMT+4) Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV Toronto.

"В больнице Sunnybrook Hospital сообщают, что один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии, один — в тяжелом, состояние еще одного оценивается как среднетяжелое. Сообщается, что в больницу поступили в общей сложности восемь человек", — сообщается в Twitter телеканала.

23:57 (GMT+4) Пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, передает РИА Новости со ссылкой на Канадскую радиостанцию Newstalk 1010.