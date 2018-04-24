В Китае 18 человек погибли в результате пожара

2018-04-24 04:45 | www.trend.az | 4

Пожар вспыхнул в ночь на вторник в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы, сообщила полиция города в официальном аккаунте в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

Согласно сообщению полиции, пожар разгорелся в здании караоке около 00.30 по местному времени, сообщение об этом оперативно поступило в местную службу спасения.

На место выехали пожарные, медики и сотрудники полиции. Огонь был потушен уже в 00.55 по местному времени, однако несмотря на оперативность работы экстренных служб, избежать большого числа жертв не удалось.