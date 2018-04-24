Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы

2018-04-24 04:47 | www.trend.az | 6

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на состоявшейся сегодня совместной с прибывшей с визитом в Китай министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж встрече с журналистами объявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 27-28 апреля проведут неформальную встречу в городе Ухань провинции Хубэй., сообщает Синьхуа.

Лидеры двух стран проведут стратегическое обсуждение небывалых за сто лет перемен в современной мировой обстановке, углубленно обменяются мнениями по всеобъемлющим, долгосрочным и стратегическим вопросам будущего развития китайско-индийских отношений.

Ван И отметил, что глубокие перемены в мировом устройстве и одновременное быстрое развитие Китая и Индии содействуют большей сбалансированности международных сил, еще большему укреплению тенденции к миру. Китай и Индия являются странами с древней цивилизацией, важными соседними государствами, крупными развивающимися странами с населением свыше 1 млрд человек. Развитие двух стран - это процветание и прогресс одной трети мирового населения, не имеющий прецедентов в истории человечества великий процесс. Две страны являются естественными партнерами по сотрудничеству, взаимные интересы двух стран значительно превосходят расхождения. Эпохальная дружба, взаимовыгодное сотрудничество, совместное развитие являются для двух стран необходимым выбором.