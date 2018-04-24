SZ: Страны Европы и США согласовали условия сохранения иранской ядерной сделки

2018-04-24 06:33 | www.trend.az | 5

Представители Франции, Германии и Великобритании согласовали с американскими властями условия, при которых президент США Дональд Трамп согласится продлить участие Вашингтона в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передает ТАСС, в ночь на вторник сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

"После пяти раундов переговоров европейская и американская стороны пришли к соглашению о том, что Ирану необходимо угрожать новыми санкциями из-за его противоречивых ракетных испытаний и агрессивной региональной политики. Соглашение по ядерной сделке должно остаться прежним, но некоторые его параграфы будут интерпретироваться по-новому", - пишет издание.

Достигнутое соглашение между странами состоит из четырех пунктов: даты окончания ядерной сделки, границ полномочий инспекторов Международного агентства по атомной энергии, ракетной программы Ирана, а также зон влияния Тегерана в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане. В соглашении подчеркивается, что даже после окончания действия СВПД Иран должен будет отказаться от развития ядерной программы.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, переговоры между западными странами еще не закончены, однако европейские партнеры условились, что не будут следовать за США, если Трамп примет решение выйти из ядерной сделки.