"Ливерпуль" и "Рома" сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

2018-04-24 07:26 | www.apa.az | 6

Английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома" сыграют во вторник в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, "Ливерпуль" не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда уступил со счетом 1:2 итальянскому "Милану", при этом мерсисайдцы выиграли главный клубный трофей континента пять раз, в последний - в 2005 году. "Рома" лишь раз выходила в финал Кубка европейских чемпионов - в 1984 году, где уступила как раз "Ливерпулю" в серии пенальти на Олимпийском стадионе Рима.

Матч "Ливерпуль" - "Рома" пройдет на стадионе "Энфилд". Главным арбитром назначен Феликс Брых из Германии. Ответная игра состоится в Риме 2 мая. В среду в другом полуфинале сыграют германская "Бавария" и испанский "Реал".

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.