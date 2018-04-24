Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран

2018-04-24 07:40 | www.trend.az | 7

Республика Корея и КНДР практически завершили приготовления к саммиту лидеров двух стран, который пройдет 27 апреля на южной стороне пограничного пункта Пханмунджом, передает ТАСС со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По словам ее представителя, стороны согласовали мельчайшие детали и в среду проведут финальную репетицию церемонии встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

По данным агентства Yonhap, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений - определенный маршрут.