Страны G7 готовят новые санкции против России

2018-04-24 08:59 | www.oxu.az | 6

Страны «Большой семерки» заявили о готовности ввести новые санкции против России из-за ситуации на Донбассе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении МИД государств.

Политики отметили, что длительность экономических санкций, связанных с ситуацией на Донбассе, зависит от полного выполнения Россией Минских соглашений.

По их словам, санкции будут отменены, только если Россия выполнит свои обязательства.

«Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», - говорится в заявлении.