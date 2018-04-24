Стартует полуфинальная стадия в Лиге чемпионов

2018-04-24 09:17 | www.oxu.az | 8

Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, первые встречи охватят два дня.

В первый день английский «Ливерпуль» дома встретится с итальянской «Ромой». В 1/4 стадии финала «Ливерпуль» без труда вывел из соревнований английский «Манчестер сити» - 3:0, 2:1.

В свою очередь «Рома», проиграв испанской «Барсе» 3:0, в гостях победила с тем же счетом, тем самым за счет гола на выезде прошла дальше.

Выступающий на данный момент за мерсисайдцев Мохамед Салах в 2015-2017 годах был в составе римлян.

Отметим, что другое противостояние полуфинальной стадии пройдет завтра. Немецкая «Бавария» примет на домашней арене испанский «Реал Мадрид».

Лига чемпионов

1/2 финала, первая игра

24 апреля

22:45 «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия)

Главный арбитр: Феликс Брикс (Германия)

Ливерпуль, стадион «Энфилд»